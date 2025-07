Ricci e l'obiettivo Champions: "Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita"

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, Samuele Ricci ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Obiettivo Champions? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita. Poi vedremo dove saremo negli ultimi mesi... Bisognerà andare avanti step by step e in allenamento ascoltare il mister. La strada è giusta, ma cerchiamo di non guardare troppo al futuro. Se ho voglia di sentire l'inno della Champions? Certo. Penso che tutti lo vogliano sentire di nuovo a San Siro, non solo io. Per questo continuiamo a lavorare per riportare il Milan in alto".

Ricci ha poi commentato così l'ottimo rapporto che si sta creando con Massimiliano Allegri: "Abbiamo un bel feeling: siamo entrambi toscani e ci capiamo abbastanza bene... (ride, ndr). A noi centrocampisti chiede di dare solidità: tecnicamente dobbiamo cercare di subire meno passaggi interni possibili e di giocare il pallone velocemente e in avanti perché conosciamo la qualità e la rapidità dei nostri esterni. Se li mettiamo in condizioni di far male, anche usando il cambio di gioco, è tutto più semplice. I suoi consigli da ex centrocampista? Lui ha giocato anche in quel ruolo e conosce tutti i segreti. Mi corregge e mi aiuta".