Ricci esalta Leao: "Può fare la differenza, è un valore aggiunto incredibile"

Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, Samuele Ricci ha parlato così della vittoria in amichevole contro il Liverpool: "La prestazione c’era stata anche con l’Arsenal, ma abbiamo avuto più difficoltà in fase di possesso perché non riuscivamo a sviluppare il gioco in verticale. A Hong Kong, invece, ci sono stati passi in avanti sotto questo punto di vista e abbiamo creato tante occasioni soprattutto in contropiede. Siamo stati concreti come ci chiede il mister. Conoscevamo il valore del Liverpool e siamo stati concentrati fin dal primo minuto. C’era bisogno di chiudersi e di essere ancora più solidi rispetto alla gara contro l’Arsenal. Ci siamo riusciti. Ora qual è la parola d’ordine? Non esaltarsi".

Uno dei grandi protagonisti del successo contro i Reds è stato certamente Rafael Leao: "E' molto meglio averlo come compagno ha spiegato Ricci -. Sappiamo le qualità di Rafa, un giocatore che per noi può fare la differenza. Forse neppure lui sa quanto è forte e quanto talento ha. Se si mette a disposizione della squadra, è un valore aggiunto incredibile".