Ricci laconico dopo il derby: "SEMPRE." con i cuori rossoneri in bella mostra

Il Milan ha vinto per 1-0 il derby contro l'Inter grazie al gol di Pervis Estupinan su assist di Youssouf Fofana. Anche Samuele Ricci ha voluto celebrare la vittoria con il seguente post su Instagram: "SEMPRE".

IL COMMENTO DEL CLUB A MILAN-INTER (1-0)

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Inter (1-0):

"E allora sì, "Benvenuti all'Inferno"! E questa notte, per la seconda volta in stagione, è ancora nostra. Una notte da urlo, una notte meravigliosamente da Milan. Il Derby di San Siro viene deciso da un protagonista inedito, Pervis Estupiñan, che battezza la partita più importante per segnare il suo primo gol da milanista. Che emozione per lui, che grande gioia per noi: 1-0 come all'andata, e altra grande prova dei nostri, in grado di superare con merito la capolista e di lanciarsi con rinnovato vigore all'inseguimento. Un lampo nel cuore di una partita che, fin lì, aveva regalato pochi spunti e in cui sembrava regnare l'equilibrio. Invece l'assist di Fofana e il sinistro vincente di Pervis hanno dato inchiostro a una nuova storia. Siamo felici questa sera, perché la squadra ha ritrovato a San Siro una vittoria che mancava da Milan-Lecce, e che gli appuntamenti sfortunati contro Como e Parma avevano quasi democraticamente destinato che tornasse proprio nel Derby. Qualche occasione sprecata dopo il gol di Pervis ma anche un fortino difensivo che ha concesso poco e che ha mantenuto la porta inviolata: ora, con 20 reti subite, siamo la miglior difesa del campionato. La distanza in classifica tra le due squadre si assottiglia a sette punti, dai dieci di partenza; ma il numero che vale di più, ora, è la distanza di nove punti dal quinto posto, che ci avvicina sempre più alla certezza di un posto tra le prime quattro. Avanti così, perché anche stanotte Milano è rossonera!".