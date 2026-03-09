Capuano: "Quello di Bisseck l'anno scorso era rigore, quello di Ricci no: ha il braccio in figura e sembra ritrarlo"

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su X commentando il rigore chiesto dall'Inter per tocco di mani di Samuele Ricci: "Il braccio di Ricci è perfetto per aprire una settimana di polemiche. My opinion: è nella figura e il giocatore del Milan, che si prende un rischio evidente, sembra più ritrarlo che portarlo verso il pallone. Come dinamica complessiva mi ricorda il tocco di braccio di Dumfries a Napoli. Dunque, per me non sufficiente per dare un rigore. Da ieri sera mi rimandate questo post scritto sul rigore di Bisseck in Inter-Lazio che decise lo scorso campionato. Dovrebbe essere la prova che uso due metri di giudizio diversi, invece è solo la conferma che capite poco di regolamento essendo travolti dal tifo. Quello di Bisseck era rigore . Quello di Ricci no esattamente come quello di Dumfries a Napoli. Semplice, lineare. E in generale che il dibattito lo alimentate solo per convenienze visto che a parti invertite oggi si griderebbe allo scandalo, pretendendo di spiegare partite e interi campionati con teorie cervellotiche che stanno solo nella vostra testa".

LA SPIEGAZIONE DI MARELLI

Durante la puntata di Fuoriclasse su Dazn, Diletta Leotta ha riportato il commento di Luca Marelli sul presunto tocco di braccio di Ricci sul colpo di testa di Dumfries: “Il tocco di mani non è punibile perché il tocco di mani è a chiudere e non a creare un ostacolo".