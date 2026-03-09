Inter, infortunio per Calhanoglu: per questo non ha giocato ieri. L’esito degli esami

Inter, infortunio per Calhanoglu: per questo non ha giocato ieri. L’esito degli esamiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:40News
di Antonello Gioia

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.