Inter, infortunio per Calhanoglu: per questo non ha giocato ieri. L’esito degli esami
MilanNews.it
Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.
La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.
News
