Roma, Gasperini attacca: "Se chi si occupa del VAR non ha certezza sul mani su Kone, faccia un altro mestiere"

Gian Piero Gasperini si è così espresso dopo la sfida disputata dalla Roma contro il Genoa ai microfoni di DAZN: "Ci siamo calati benissimo. Era una partita particolare, siamo stati determinati come loro e solidi. Non abbiamo fatto troppi tiri, loro forse meno a parte quello che hanno fatto nel finale. Non siamo stati nemmeno troppo fortunati nelle mischie finali, ma lo spirito della squadra è stato molto alto. L'episodio in area di rigore si capisce bene, ma il VAR non è intervenuto: anche lì, ognuno lo può interpretare come vuole, ma le immagini sono chiarissime. Ma non ci attacchiamo a questi episodi".

Qualche dubbio sul tocco con il braccio in area. "Se chi si occupa del VAR non ha certezza in questo caso, faccia un altro mestiere. Magari non l'ha giudicato per altri motivi da rigore, non si può tenere una tesi del genere. Non si può mica cambiare la realtà, è abbastanza evidente: non l'ha dato e non bisogna attaccarsi ad altre interpretazioni".

Le posizioni di Pellegrini e Venturino non sono state efficaci. "Era una partita con tanta aggressività. Con palle lunghe e alte da qualsiasi posizione: era più adatte a giocatori come Cristante. Giocare palla a terra era veramente difficile, c''è stato più di un momento in cui sembrava positivo. I ragazzi comunque sono stati bravi, è un periodo che gira così. Svilar ha fatto la prima partita nel recupero del secondo tempo. Ora ci aspettano diverse partite con la doppia sfida al Bologna".