Montolivo: "Allegri tira fuori sempre il meglio dalle proprie squadre"

Il Derby di Milano, che ha incoronato il Milan vittorioso per 1-0 sull'Inter, continua a far parlare di sè. Nel post gara del monday night di Serie A, negli studi di Sky Sport 24, l'ex centrocampista e capitano rossonero Riccardo Montolivo, oggi opinionista, è intervenuto e ha offerto il suo punto di vista in merito alla partita di San Siro che si è giocata domenica sera.

Il commento di Riccardo Montolivo sul Derby e in particolare sui due allenatori Chivu e Allegri: "Chivu ha creato una squadra forte ma non perfetta perchè è una squadra che ha dei grandi cali di concentrazione, che quando incontra squadre forti va a pagare come in Champions League e come negli scontri diretti. Contro le piccole il gap tecnico è talmente ampio che le porta sempre a casa. Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo"