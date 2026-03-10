Calcio femminile, Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sara Gama è stata nominata lo scorso 26 febbraio Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella "per l'impegno profuso in campo e fuori dal campo per lo sviluppo del calcio femminile", e a distanza di qualche giorno ha commentato sui social l'onorificenza ricevuta al Quirinale. "È passato qualche giorno da questo incontro straordinario - ha scritto l'ex capitana della nazionale azzurra, di cui oggi è capo delegazione - sul suo profilo Instagram -. Giorni per me di riflessione sul grande dono ricevuto, ma anche su quanto sta accadendo nel mondo, per cui celebrare le cose belle che ci toccano passa purtroppo in secondo piano di fronte alla portata di certi avvenimenti". "Mi permetto dunque oggi di prendere un momento per ringraziare: sono felice, onorata e commossa per aver ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal capo dello Stato - ha proseguito Gama -.

Il dono più grande resta per me aver potuto scambiare delle parole con la straordinaria persona, nostra guida e faro oggi più che mai, che sa accompagnarci e sospingerci con una sensibilità e attenzione difficilmente descrivibili. Grazie presidente". (ANSA).