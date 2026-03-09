Estupinan si gode il momento: "Molto felice per il mio primo gol in Serie A con questa bellissima maglia"
Pervis Estupinan, eroe del Derby di ieri sera con il suo splendido gol decisivo, manda un bel messaggio ai tifosi sul suo profilo Instagram: "Grandissimo lavoro di tutta la squadra per vincere il derby. Molto felice per il mio primo gol in Serie A con questa bellissima maglia. Combattere fino alla fine.
Forza Milan sempre". Una grande soddisfazione per il terzino ex Brighton dopo qualche mese vissuto tra luci ed ombre.
