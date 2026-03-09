Criscitiello: "Lo Scudetto lo vincerà la squadra più brutta di sempre, che ha perso due derby su due, quasi tutti gli scontri diretti e viene eliminata dal Bodo"

vedi letture

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul derby: "Nessuno si offenda ma è giusto dirlo: l’Inter, con ogni probabilità, vincerà lo scudetto ma sarà forse uno dei pochi casi dove vincerà la squadra più brutta di sempre. Non ricordiamo, a memoria, che a vincere uno scudetto sia una squadra che ha perso due derby su due, quasi tutti gli scontri diretti e viene eliminata a febbraio dalla Champions League da una squadra norvegese con 8 milioni di ingaggi.

Chi vince ha sempre ragione? Non sempre. L’Inter ha 7 punti avanti e non ha vinto nulla ma la sensazione è che comunque avrà una strada in discesa. Ciò non toglie che possiamo fare delle riflessioni. Se qualcuno si lamenta degli infortunati nel derby dovremmo rispondere con i 37 infortuni del Napoli e forse senza quelli Chivu non avrebbe avuto vita così facile. L’Inter, in stagione, perde due derby su due con il Milan e non vince uno scontro diretto. Batte la Juve tra polemiche e sofferenze ma, per colpa della Juve, non possiamo considerarlo scontro diretto. Chivu non potrà essere portato in trionfo perché questa squadra è davvero anonima. Ha solo il grande merito di aver annientato le piccole d’Italia mentre è stata annientata dalla piccola europea".