Bianchin: "Allegri guarda da un'altra parte, fa finta di niente. Dopo il derby vinto con l'Inter, guarda la Juventus e il Como"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Allegri dopo il derby: "Max Allegri guarda da un'altra parte, fa finta di niente, cammina sulla scena del delitto come se nulla fosse accaduto. Dopo il derby vinto con l'Inter, guarda la Juventus e il Como: "Abbiamo tenuto la Juve a -10, era importante fare risultato ed è venuta la vittoria. Lo scudetto? Sette punti sono tanti e l'Inter è la squadra più forte. L'Inter rimane la netta favorita". I milanisti sentono e sorridono senza farsi vedere: sanno che Max è furbo e loro, in ogni caso, in questa notte milanese stanno pensando ad altro.

L'analisi della partita di Allegri è serena: "Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri ma nel primo tempo abbiamo avuto un grande dispendio di energie. Nel secondo ci siamo abbassati, abbiamo concesso qualche cross e qualche occasione però, a parte quell'azione di Dimarco, abbiamo difeso in modo ordinato". E ancora, tornando alla classifica: "Dobbiamo essere molto contenti della vittoria, è una vittoria in meno per raggiungere il nostro obiettivo. La Juve è a -10, il Como e la Roma a -9". Si riferisce alla Champions".