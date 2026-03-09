Bucchioni analizza Milan-Inter: "Ecco in cosa è stato bravo Allegri"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha analizzato così il derby di Milano: "Allegri è stato bravo a chiudere gli esterni nerazzurri sacrificando Saelemakers su Di Marco che ha fatto forse la peggiore gara dell’anno, e giocando soprattutto sulla sinistra sulle debolezze di Luis Enrique.

Senza sbocchi sugli esterni e con due centravanti come Bonny e Pio Esposito che non legano il gioco come fanno Lautaro o Thuram, con poco movimento senza palla, l’Inter ha faticato a trovare fluidità e soluzioni offensive. Il solito diesel prevedibile".