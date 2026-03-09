Il discorso di capitan Maignan alla squadra prima del Derby

Il discorso di capitan Maignan alla squadra prima del Derby
Oggi alle 17:20
di Francesco Finulli

Protagonista nel primo tempo con una parata di posizione su Mhkitaryan, poco prima del vantaggio del Milan con Estupinan, Mike Maignan si è dimostrato ancora fondamentale in questa stagione per la formazione rossonera. I canali social ufficiali del Milan hanno pubblicato il discorso pre-gara del capitano rossonero alla squadra, in cerchio a centrocampo.

Questo il messaggio che Maignan ha affidato ai suoi compagni, nel frastuono di San Siro, a pochi secondi dal fischio di inizio del Derby: "Ehi raga, una sola testa. Senza emozioni, senza emozioni. Stiamo stretti, sangue freddo. Rimaniamo dentro la partita, dentro il campo raga: solo quello che dobbiamo fare noi. Andiamo, insieme!"