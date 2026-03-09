Il discorso di capitan Maignan alla squadra prima del Derby
Protagonista nel primo tempo con una parata di posizione su Mhkitaryan, poco prima del vantaggio del Milan con Estupinan, Mike Maignan si è dimostrato ancora fondamentale in questa stagione per la formazione rossonera. I canali social ufficiali del Milan hanno pubblicato il discorso pre-gara del capitano rossonero alla squadra, in cerchio a centrocampo.
Questo il messaggio che Maignan ha affidato ai suoi compagni, nel frastuono di San Siro, a pochi secondi dal fischio di inizio del Derby: "Ehi raga, una sola testa. Senza emozioni, senza emozioni. Stiamo stretti, sangue freddo. Rimaniamo dentro la partita, dentro il campo raga: solo quello che dobbiamo fare noi. Andiamo, insieme!"
