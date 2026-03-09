Chi se lo aspettava il Derby deciso da Estupinan? Nessuno, tranne Brocchi. Nel pre partita ha detto: "Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più, ha tanto da guadagnare"
MilanNews.it
Nessuno si aspettava un Derby della Madonnina deciso da Pervis Estupinan. Nessuno tranne Cristian Brocchi, che nel pre partita del Derby su DAZN aveva dato una lettura interessante sulla possibile partita dell'ex Brighton, schierato titolare da Allegri visto l'infortunio di Bartesaghi. Queste le dichiarazioni profetiche dell'ex centrocampista rossonero:
“È una scelta abbastanza scontata vista l’assenza di Bartesaghi. Non è ancora riuscito a tirare fuori quelle che sono le sue reali caratteristiche. Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più: molto dipenderà anche dall’atteggiamento della squadra: sicuramente per lui è un bel banco di prova. Ha tanto da guadagnare, ma sicuramente lo guarderanno in molti”.
Pubblicità
News
Sette derby di fila senza perdere: per rivedere una striscia così lunga del Milan bisogna tornare ad Ancelotti
Pervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi Andrédi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Zazzaroni rivela: "Un secondo dopo la fine del derby ho ricevuto un messaggio dal Brasile: 'Max è il migliore di tutti'"
3 Adani attacca: "Ad Allegri non gliene frega niente di venire a parlare con noi: ha il suo modo di pensare ed esprimersi, che va contro l'evoluzione del calcio e della comunicazione"
4 Inter, Chivu: "Forse il Milan è stato così aggressivo perché avevamo due ragazzini davanti. Ma merito a loro"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com