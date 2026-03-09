Chi se lo aspettava il Derby deciso da Estupinan? Nessuno, tranne Brocchi. Nel pre partita ha detto: "Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più, ha tanto da guadagnare"

Chi se lo aspettava il Derby deciso da Estupinan? Nessuno, tranne Brocchi. Nel pre partita ha detto: "Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più, ha tanto da guadagnare"
di Manuel Del Vecchio

Nessuno si aspettava un Derby della Madonnina deciso da Pervis Estupinan. Nessuno tranne Cristian Brocchi, che nel pre partita del Derby su DAZN aveva dato una lettura interessante sulla possibile partita dell'ex Brighton, schierato titolare da Allegri visto l'infortunio di Bartesaghi. Queste le dichiarazioni profetiche dell'ex centrocampista rossonero:

È una scelta abbastanza scontata vista l’assenza di Bartesaghi. Non è ancora riuscito a tirare fuori quelle che sono le sue reali caratteristiche. Il derby spesso fa tirare fuori un qualcosa in più: molto dipenderà anche dall’atteggiamento della squadra: sicuramente per lui è un bel banco di prova. Ha tanto da guadagnare, ma sicuramente lo guarderanno in molti”.