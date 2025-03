Ricorso respinto: la Figc conferma l'esclusione del Taranto dalla Serie C

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La Corte Federale d'Appello della Figc a sezioni unite ha respinto il reclamo del Taranto, sanzionato lo scorso 7 marzo dal Tribunale Federale Nazionale con l'esclusione dall'attuale campionato di competenza (Girone C di Serie C) nonché con tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa. (ANSA).