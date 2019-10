Riecco Cristian Zapata

Oggi Cristian Zapata è concentrato sul Genoa e sulla nuova avventura che ha iniziato, ma da professionista con tanta esperienza di Milan starà immaginando le sensazioni che stanno attraversando lo spogliatoio rossonero. Del resto, al suo primo anno di Milan, nel settembre 2012, Zapata aveva visto i suoi compagni di squadra fare solo 7 punti nelle prime 6 partite. Oggi, solo uno punto in meno dopo lo stesso numero di giornate.



"Panitta", così come è stato chiamato affettuosamente per anni a Milanello il nazionale colombiano, sa bene quanta voglia abbia il gruppo di rialzarsi e di riprendere il cammino. Fra lui e tutto l'ambiente rossonero, a Marassi, a ridosso di Genoa-Milan, ci saranno larghi sorrisi e lui rischierà di sbagliare spogliatoio. Ma, dopo tante pacche sulle spalle e tanti abbracci, si comincerà a giocare e si penserà soltanto alla partita.

Proprio nella sua prima stagione rossonera Zapata guidò, insieme a Mexes come coppia centrale di difesa, la squadra verso la qualificazione Champions dopo lo sprofondo iniziale: solo 7 gol subiti in tutto il girone di ritorno. Perché Zapa non è solo l'uomo-Derby al 97esimo del sabato di Pasqua del 2017, lui è anche uno degli ultimi giocatori del Milan ad aver segnato in Champions League.



Tra il mese di novembre del 2013 e il marzo del 2014, gli ultimi rossoneri ad aver segnato, a tutt'oggi, in Champions sono stati: Kaká contro il Celtic e l'Atletico Madrid, proprio Zapata contro il Celtic e lo stesso Balotelli sempre contro gli scozzesi. Dolcezza, affidabilità ed esperienza: Zapata ha lasciato il Milan come si conviene, salutato come un grande professionista che merita rispetto. I tifosi rossoneri lo dicono sempre: ogni tanto qualche amnesia, ma in ogni caso un grandissimo difensore.