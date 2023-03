Rimpianti per Milan-Tottenham? Condò: "Le occasioni di Thiaw e De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport rispondendo così ad una domanda relativa ai rimpianti della sfida d'andata fra Milan e Tottenham: “Se c’è una squadra che ha un rimpianto per la partita d’andata quella è il Milan, con l’occasione di Thiaw e di De Ketelaere, che potevano essere il 2-0 che avrebbe fotografato meglio la partita. Perché il Tottenham ha controllato di più il gioco per larghi tratti del match, ma non è stati mai veramente pericoloso”.