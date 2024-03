Rincon rivela cosa ha detto a Maldini: "Gli ho chiesto di Daniel, mi ha risposto che gli siamo piaciuti"

A sorpresa in panchina per quasi tutta la partita nella sfida che ha visto il Venezuela perdere 2-1 contro l'Italia, il capitano della 'Vinotinto' Tomas Rincon - ex centrocampista di Sampdoria e Torino, ora al Santos - è stato protagonista di un siparietto con Paolo Maldini a margine della partita. L'ex bandiera del Milan ha infatti assistito dal vivo alla partita del Chase Stadium, in Florida, e dopo il match ha avuto un confronto con Rincon.

Ma cosa si sono detti? L'ha svelato, ai microfoni de 'La Vinotinto TV', lo stesso calciatore nel post-partita: "Gli ho chiesto di suo figlio Daniel che ha segnato un bellissimo gol la scorsa partita. A lui è piaciuto molto quello che ha fatto il Venezuela, ha detto che eravamo una squadra abbastanza competitiva e io gli ho risposto che siamo una squadra che sta crescendo e che ci mancavano alcuni giocatori chiave come Yeferson Soteldo e Yangel Herrera".

Nella giornata di ieri 'TuttoSport' ha svelato che la federazione venezuelana sta provando a convincere Daniel Maldini a giocare col Venezuela: ipotesi possibile date le origini di Adriana Elena Fossa Blanco, moglie di Paolo Maldini nata a Caracas.