Rinnovo Maldini, biennale da 2 milioni più bonus in caso di Scudetto o Champions

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto firmato da Paolo Maldini come direttore dell'area tecnica del Milan, sarebbe un biennale da circa 2 milioni a stagione a cui aggiungere dei particolari bonus in caso di vittoria di seconda stella e... Champions League. Si sa che il principale obiettivo dell'ex capitano rossonero è quello di riportare i colori che ha sempre amato a dominare in Europa. Non dovrebbe esserci, invece, l'opzione sul terzo anno come sembrava inizialmente.