Rinviata Bologna-Milan, come vengono gestiti i biglietti acquistati? Le info per i tifosi

vedi letture

La gara Bologna-Milan valida per la 9^ giornata di Serie A che doveva giocarsi nella giornata di domani è stata rinviata a data da destinarsi. Di seguito l'ufficialità tramite il comunicato diramato nel pomeriggio dalla Lega Calcio: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".

Bologna-Milan quindi non si giocherà domani e questo è ormai ufficiale. Ma quando si potrà recuperare la partita? A oggi, la gara è a data da destinarsi e in Lega Serie A è iniziata la caccia a una soluzione. L'ipotesi principale, allo stato attuale, punta a febbraio. Ne ha parlato, a margine dell'assemblea odierna, il presidente Lorenzo Casini: "Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale - ha scherzato il numero uno di Lega - come ipotesi, ma stiamo valutando dove muoverci"

Come vengono gestiti i tagliandi?

I biglietti acquistati saranno validi anche per il recupero, indipendentemente dalla data. Per chi volesse invece chiedere un rimborso, nei prossimi giorni saranno comunicate dal Bologna tempistiche e modalità.