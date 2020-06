Riparte la Serie A, occhio agli infortuni: nelle prime due giornate crescono del 30%

Secondo uno studio condotto da Noisefeed è previsto un 30% di aumento degli infortuni alla ripresa delle attività. Le prime due settimane sono le più critiche, soprattutto per quel che riguarda gli infortuni muscolari. Prendendo in considerazione le stagioni 2017-18 e 2018-19 si nota come si tenda a farsi più male alla ripresa delle attività. La situazione attuale è anomala, con il lockdown che ha costretto i giocatori a rimanere a casa per settimane e solo recentemente hanno potuto riprendere, gradualmente, ad allenarsi. Un report della UEFA sulla Champions League sottolinea come la coscia sia la parte del corpo più delicata, responsabile del 30%. E in linea generale il 48% dei problemi fisici sono di natura muscolare.