Ripresa Serie A, il fronte dei possibilisti si allarga. Entro la settimana incontro FIGC-Cts

Il partito della ripresa del calcio si allarga e inizia a ricevere endorsement anche dalla politica. Gli ultimi in tal senso sono stati Matteo Renzi e Matteo Salvini, ma ovviamente la decisione ultima spetterà a governo e Ministero dello Sport. Il prossimo passo sarà il confronto fra FIGC e Comitato tecnico scientifico per migliorare il protocollo proposto dalla Federazione, previsto entro questa settimana. Intanto anche il Premier Conte, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, si sta informando sui danni, economici e occupazionali, che uno stop definitivo del calcio comporterebbe.