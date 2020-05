Ripresa Serie A, il possibile calendario: 6 giornate dal 13 al 30 giugno

Quella di oggi sarà la giornata decisiva per la ripartenza della Serie A, con la videoconferenza fissata per oggi alle 18.30 tra il ministro Spadafora, che stamattina ha svolto una riunione con il CTS, e le varie componenti Federali guidate dal presidente Gravina. Se tutto andrà per il verso giusto la Serie A ripartirà il prossimo 13 giugno, magari con i recuperi, per poi proseguire ogni tre giorni. Proprio per questo, nel prossimo mese si potrebbero disputare ben sei giornate, con gli orari ancora da capire, ma sicuramente in tre orari diversi al giorno. Questo, nel dettaglio, quello che potrebbe essere il calendario:

13 giugno: recuperi 25a giornata

17 giugno: 27a giornata

20 giugno: 28a giornata

23 giugno: 29a giornata

27 giugno: 30a giornata

30 giugno: 31a giornata