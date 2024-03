Ristrutturazione San Siro, Sala: "Milan e Inter stanno fornendo tutti i dati e le richieste necessarie a Webuild"

A margine della presentazione del festival internazionale di teatro “Presente indicativo – Milano Porta Europa”, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del progetto di ristrutturazione di San Siro: "In questo momento WeBuild sta acquisendo elementi per poi poter istruire la sua analisi in merito al progetto di ristrutturazione di San Siro. Noi abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, ora Milan e Inter stanno fornendo tutti i dati e le richieste necessarie a Webuild”.

Questo il pensiero di qualche giorno fa di Sala su Instagram in merito al progetto di ristrutturazione di San Siro: "In tutto ciò, WeBuild, la principale azienda italiana di costruzioni, ha proposto al Comune e alle squadre di realizzare, pro bono, uno sudio per la ristrutturazione di San Siro, nella convinzione che i lavori si possano fare limitando al minimo la perdita di pubblico. Questo studio, che verrà ora realizzato in collaborazione con le squadre, sarà pronto per giugno. Ristrutturare San Siro significherebbe minori costi per le squadre, minore impatto dei lavori sul territorio, riqualificazione della zona circostante ed ulteriori interventi su tutte le altre tematiche legate alla destinazione d'uso dello stadio, tra cui concerti e grandi eventi".