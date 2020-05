Rizzoli: "Di Gattuso amavo il modo di protestare, era genuino"

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alla domanda sul giocatore più difficile da gestire in termini di proteste: "Ce ne son stati di molto difficili e di quelli non farò mai un nome. Di quelli che invece amavo come tipologia di proteste c'è Gattuso, che è uno vero e reale. Ti viene a protestare perchè è convinto realmente, non ha secondi fini. E' apprezzabile, perchè uno può avere un punto di vista diverso. Le proteste istintive e genuine sono quasi inevitabili e vengono tollerate di più rispetto a quelle per cercare di condizionare l'arbitro".