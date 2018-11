RMC SPORT - Cerruti: "Milan, i tanti infortuni non sono solo dovuti alla sfortuna. C'è qualcosa di sbagliato nella preparazione o nel recupero, come è successo con Conti"

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport e opinionista di RMC Sport, ha parlato all'interno del Live Show:

Milan, Gattuso alle prese con tanti infortuni. Sono troppi?

"Per la mia esperienza dico che quando ci sono tanti infortuni in poco tempo non è solo sfortuna. Evidentemente c'è qualcosa di sbagliato o nella preparazione o nel recupero degli infortunati, come è successo per Conti".

Al Milan serve più Paredes o Ibrahimovic?

"Paredes. Serve un centrocampista al Milan perché agli attaccanti mancano rifornimenti. Il Milan ha bisogno di giocatori di qualità in mezzo al campo capaci di servire le punte".