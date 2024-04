Sportiello a Milan Tv: "Bisogna essere sempre pronti. Buon punto, partita di grande mentalità"

Il Milan rimane a secco per la quinta partita consecutiva. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus: per come si è messa nel secondo tempo un punto guadagnato date le occasioni per i bianconeri. Di contro una prestazione offensiva totalmente inespressiva con zero tiri in prota per il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli mantiene dunque il secondo posto ma non ritrova la vittoria che manca da Milan-Lecce di inizio aprile: da lì cinque gare senza vittoria, tra Serie A ed Europa League. Così ha parlato il portiere Marco Sportiello ai microfoni di Milan Tv nel post partita.

Sull’essere chiamato in causa all’ultimo: “Bisogna essere sempre pronti, anche se per un portiere è un po’ più difficile ma negli ultimi anni mi è capitato spesso e sono abbastanza preparato. Era una partita importante e sono contento della prestazione mia, che non giocavo da molto tempo, tolto Sassuolo”

Sulle parate, quattro, importanti: “La più difficile la punizione perché mi aspettavo la palla sopra la barriera. Ho fatto un mezzo passettino per il centro per recuperare. Era una palla brutta che mi è saltata davanti ma era una parata che dovevo fare. Anche le altre sono da fare".

Sulla prestazione difensiva: “Abbiamo dei giocatori di assoluto valore, sono partite che sono nelle loro corde. C’è fiducia in tutti i giocatori del Milan. Avevamo molte assenze ma non c’è stata questa ossessione o paura di queste squalifiche, eravamo convinti dei nostri mezzi”

Sulla classifica: “Sì un buon punto. Abbiamo giocato contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo scudetto. Avevamo parecchie assenze ma abbiamo difeso bene e fatto una gara di grande mentalità”