Camarda sarà lunedì a Lecce per sostenere le visite mediche

vedi letture

Il Lecce è pronto a battere un colpo importante nel reparto offensivo. La formazione salentina infatti sta per assicurarsi le prestazioni di un giovane molto promettente e qualitativo come Francesco Camarda. Una mossa del ds Corvino che metterà a disposizione di Eusebio Di Francesco un giocatore di qualità e cresciuto molto in rossonero.

17 anni, è reduce da una stagione in cui ha giocato un po’ con la maglia della prima squadra e un po’ con quella del Milan Futuro in Serie C. Complessivamente le prestazioni sono state 35, di cui 10 in Serie A e quattro in Champions League mentre fra C e Coppa Italia di categoria i gol realizzati sono stati sette con due assist. Buono anche il minutaggio nella coppa dalle grandi orecchie con 35 minuti totali. E adesso una nuova avventura pronta ad iniziare. Nella giornata di lunedì Camarda sarà infatti a Lecce per sostenere le visite mediche con i giallorossi. Poi la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al club salentino.

Questo il commento di Corvino sul ragazzo: "Noi abbiamo sempre pensato che la qualità non ha età. Siamo partiti da queste considerazioni. Camarda è un potenziale di grande qualità. In quel ruolo abbiamo Krstovic, volevamo inserire un giocatore con le caratteristiche di Camarda e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta".