Sandro Pochesci, intervenuto a RMC Sport, ha parlato di Higuain e di Paquetà: "Higuain? Quando un giocatore è scontento è giusto che va via. Paquetà ha personalità e per ora ha dimostrato di avere i colpi da circo, che fanno divertire: la gente ha bisogno di questo. È bravo ma non deve esagerare".