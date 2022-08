Rocchi: "I test estivi? Una delle migliori pagine arbitrali degli ultimi anni"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, in ritiro a Sportilia con la sua squadra, guarda al via del campionato con estrema serenità: "Visto anche il tempo del raduno di quest’anno, in una fase prossima all’inizio dei campionati, gli arbitri sono arrivati già ben preparati, come abbiamo verificato dai primi test. Quindi siamo soddisfatti. Una delle migliori pagine arbitrali degli ultimi anni. I ragazzi in questi giorni hanno dimostrato di essere atleti al 100% e siamo veramente contenti della loro qualità fisica: si sono fatti trovare belli pronti, e asciutti, insomma nel peso forma. Dico la verità, quando li guardo capisco di avere veramente grandi atleti fra le mani".