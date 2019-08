Rodriguez, parla il fratello: "E' felice al Milan e lavora duramente, vedremo cosa succederà"

Francisco Rodriguez, fratello di Ricardo Rodriguez e attaccante del Lugano, è intervenuto in esclusiva a Telelombardia nella giornata della presentazione della partnership tra il club svizzero e il Casinò di Lugano: “Sono felice di vedere di più mio fratello, gli altri anni eravamo più distanti. E’ un Milan diverso ma mi interessa solo di mio fratello, che ha fatto bene, ha giocato molto e vedremo come andrà questa stagione. Se resterà? Non posso dire niente io, non sono io che faccio queste scelte. Lui lavora sempre, lavora duramente e vedremo cosa succederà. Lui è felice al Milan, gioca sempre e ha giocato tanto. Mi dice sempre di dare tutto sul campo, questa è la nostra filosofia".