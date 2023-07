Roig (pres. Villarreal): "Chukwueze-Milan? Se fanno come con Musacchio quando non avevano soldi..."

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Fernando Roig Alonso, presidente del Villarreal, è intervenuto ad AS, tra i principali quotidiani sportivi spagnoli, e ha paralto della trattativa con il Milan per Samuel Chukwueze, non senza qualche dichiarazione ironica. Le sue parole: "Non so se il Milan sia interessato al giocatore. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Mateo Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi, allora mangiamo fideuà (piatto tipico della Comunità Valenciana, ndr) e andiamo a casa“