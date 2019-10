Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa e non ha voluto esprimersi sui calciatori testati a Trigoria per ovviare all'emergenza infortuni: "Non voglio parlare di questo. Parlo di un giocatore solo quando fa ufficialmente parte della rosa. Se ci saranno novità ne parleremo. La mia concentrazione è solo sul Milan".