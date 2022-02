Roma, piacciono Mazraoui e Dest per il terzino destro. Sul marocchino c'è anche il Milan

La Roma è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto sta valutando diversi profili e tra questi c'è quello di Noussair Mazraoui, in scadenza con l'Ajax e nel mirino anche del Borussia Dortmund. Non solo: un'altra idea porta a Bartosz Bereszynski della Sampdoria, mentre tornando in Olanda - a un ex Ajax - piace tantissimo Sergiño Dest. Oggi al Barcellona, il laterale statunitense - scrive 'Gazzetta.it' - ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.