Roma, Soulè: "Speriamo di vincere: in questa partita c'è qualcosa di speciale"

Matias Soulè, esterno offensivo della Roma che oggi ospita il Milan allo Stadio Olimpico, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita. Le sue dichiarazioni integrali.

Questa partita deve guardare in alto?

"Noi dobbiamo pensare a noi. Ci sono partite molto importanti, siamo ancora lì e vogliamo ancora di più. Sarà fondamentale oggi come tutte le altre partite anche se in questa c'è qualcosa di speciale perché siamo tutte lì"

Cosa manca questa squadra per essere al top anche in attacco?

"Proviamo di fare quello che chiede il mister e penso che lo stiamo facendo molto bene: ovviamente si può sempre migliorare. Dobbiamo essere tranquilli, anche i difensori attaccano come noi siamo i primi difensori in pressione. Fondamentale questo gioco di squadra. Speriamo di vincere"

Malen: può mettere in difficoltà il Milan?

"Si muove tanto, è appena arrivato ma si è già visto che giocatore è: ha tecnica, un bel tiro. Speriamo che possa fare bene e gli auguro il meglio"