Roma, Spinazzola: "Non so ancora quando tornerò, ma sono contento"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Leonardo Spinazzola, oggi atterrato a Fiumicino dopo il consulto in Finlandia, ha parlato così del proprio status fisico ai reporter presenti: “È andato tutto bene. Sono molto contento. Rientri per fine stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non si sa ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro”.