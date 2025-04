Roma, Svilar: "Il pari con la Lazio non ci aiuta per l'Europa. Ora sei finali". A maggio c'è Roma-Milan

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Come ho detto la scorsa settimana dopo l'1-1 con la Juve è meglio pareggiare che perdere anche se questo Se vediamo comunque primo e secondo tempo è un pari giusto". Così Mile Svilar a DAZN dopo il pari contro la Lazio. "Con questo punto non andiamo molto avanti in classifica - ha aggiunto -. Era meglio vincere, ora andiamo avanti. Ci restano sei finali".

E poi ancora: "La parata di cui vado più fiero? E' quella nel primo tempo su Romagnoli. Ma preferivo non vincere il trofeo da Mvp e prendere i tre punti". Al fianco del portiere giallorosso c'era anche Matias Soulé: "Peccato per il risultato, ma sono contento del gol. Dobbiamo ancora lavorare per sommare i punti che ci servono Siamo sulla buona strada e restiamo una squadra unita". (ANSA).