Ronaldinho ricorda il suo tempo al Milan: "Lo scudetto lo sento mio. Il momento più bello è stato..."

vedi letture

Ronaldinho questa mattina è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha ricordato i suoi momenti al Milan. Dall'arrivo al momento più bello: "Sono arrivato già con tanta esperienza alle spalle. E sono stato benissimo. Con compagni spettacolari: Kakà, Pato, Thiago Silva, Seedorf, Beckham, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Inzaghi… E poi Robinho e Ibrahimovic, una collezione di stelle.

Due momenti molto diversi della mia carriera ma due tappe fondamentali nella mia vita. Lo scudetto vinto in rossonero lo sento mio anche se non ho finito la stagione a Milano per tornare in Brasile. Il momento più bello? Il gol nel derby: ero arrivato da poco, fu la mia prima rete in A e fu decisiva"