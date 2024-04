Rossoneri ko contro la Roma. Il Giornale titola: "Milan, tiri Mancini"

In merito al ko dei rossoneri di ieri sera contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Milan, tiri Mancini". A decidere il match è stato un gol del difensore giallorosso Gianluca Mancini su azione da calcio d'angolo al 17' del primo tempo. Tra una settimana è in programma la gara di ritorno, ma servirà un altro Milan per sperare nella rimonta e nella qualificazione alle semifinali.

Questo il tabellino di Milan-Roma di Europa League:

MILAN-ROMA 0-1

Marcatori: 17’ Mancini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer (dal 59’ Adli), Reijnders; Pulisic (dal 78’ Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão (dal 78’ Okafor); Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Terracciano, Musah, Zeroli, Jović. All.: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes (dal 89’ Bove), Pellegrini (dal 89’ Aouar); Dybala (dal 80’ Abraham), Lukaku (dal 90’+2 Llorente), El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angeliño, Karsdorp, , Sanches, Zalewski, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin (FRA).

Ammoniti: 17’ Pioli, 33’ Pulisic, 38’ Cristante, 63’ Adli, 73’ Loftus-Cheek.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.