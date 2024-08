Royal il secondo difensore che ha vinto più duelli dal 2021

vedi letture

Tutto fatto per Emerson Royal al Milan: come riportato questa mattina da MilanNews.it, i rossoneri hanno trovato l'intesa finale nelle ultime ore con il Tottenham. Il brasiliano di trasferirà in rossonero sulla base di un accordo da 15 miloni più bonus e già nel weekend potrebbe raggiungere Milano per essere a disposizione di Fonseca quanto prima.

Come riporta OptaPaolo su X: "dal suo arrivo al Tottenham nel 2021/22, solo Rayan Aït-Nouri (7.5) ha vinto più duelli di #EmersonRoyal (6.9) in media per 90 minuti tra i difensori in Premier League (min. 4500' giocati)".