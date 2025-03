Rrahmani fa retromarcia: "Intendevo preoccupazione non pressione"

Dopo aver apparentemente dichiarato che il Napoli avesse fatto pressioni per non farlo scendere in campo in occasione di Kosovo-Islanda (Qui la news), Amir Rrahmani fa marcia indietro e, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha precisato che tutto ciò si sarebbe basato su un misunderstanding: "La parola 'pressione' dipende da che maniera uno lo dice e in quale lingua. In italiano sarebbe 'preoccupazione'".

Poi Rrahmani continua: "Preoccupazione perché quattro giorni fa sono uscito dal campo. Ho parlato insieme ai dottori di tutte e due le parti e abbiamo deciso che valeva la pena giocare, anche perché abbiamo vinto. Sono sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo". Il Milan sfiderà il Napoli al Maradona al rientro dalla sosta.