Sabatini: "Che si sia alzata l'età media non è una novità. Ibrahimovic gioca meglio di 10 anni fa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato del rendimento di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Che sia alzata l'età media non è una novità, Ibra è comunque un eccezione perché come ha detto Gattuso gioca meglio ora di 10 anni fa. Che le difese sono più disattente è vero, mi sembra che da quando non c'è il pubblico manca un po' attenzione"