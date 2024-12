Sabatini: "Juve e Milan stessa stagione, eppure di Thiago Motta si dice che bisogna aspettare ma con Fonseca no"

Sandro Sabatini, giornalisti, nel suo editoriale per Radio Cusano Campus, parla del differente trattamento riservato dai tifosi e dalla critica verso Thiago Motta e Paulo Fonseca. Questo il suo pensiero:

“Io non ce l’ho né con Thiago Motta e né con Fonseca. Ma forse ce l’ho sia con Thiago Motta che con Fonseca. Insomma li tratto alla pari. E non sopporto che si dica, si legga, si ascolti, si veda che Thiago Motta sta migliorando e Fonseca no. Che Thiago Motta ha la squadra con lui, e Fonseca no. Che Thiago Motta ha una società forte, e Fonseca no. Che Thiago Motta è meglio di Allegri del primo anno bis, mentre Pioli, il primo anno, com’era in rapporto a Fonseca? La squadra precedente, il Bologna, sta facendo gli stessi punti dell’anno scorso, e allora controlliamo anche il Lille, ex squadra di Fonseca, sta facendo gli stessi punti dell’anno scorso: quarto posto in classifica.

C’è la scusa degli infortunati per la Juventus, ma scusate, Pulisic e Loftus-Cheek cosa sono per il Milan? E poi, eh ma Thiago Motta lancia i giovani. Scusate, ma Fonseca non lancia Jimenez, Liberali e soprattutto Camarda? Io credo che Juventus e Milan stiano facendo la stessa stagione se si uniscono campionato, Champions League e Coppa Italia. Eppure di Thiago Motta si dice che bisogna aspettare, merita tre anni e poi facciamo i conti, mentre di Fonseca si dice cacciatelo subito, è da esonero. Perché? Io comunque non sono d’accordo con questa lettura un po’ parziale tra questi due allenatori, che fondamentalmente in questo momento si equivalgono nel rendimento”.