Sabatini sulla gestione dell'esonero: "Ridicolo. Cose che non succedono neanche in terza categoria"

Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, è intervenuto ieri sera nel corso della puntata di Pressing e si è espresso sull'operato della dirigenza rossonera a margine dell'esonero di Paulo Fonseca. Le parole di Sabatini: "La spettacolarizzazione che stiamo vivendo in diretta, ne beneficiamo e siamo tutti contenti a livello giornalistico. Quello che sta succedendo al Milan è ridicolo, per essere garbati. Ridicolo. Queste cose non succedono in Italia neanche in terza categoria. Non sono gli americani, non è giustificazione: Furlani è italiano, Scaroni è italiano, Moncada è francese, Ibra è svedese. Questo è il Milan eh"