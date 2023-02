Sacchi: "Il Milan non è più una squadra. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul momento di crisi del Milan di Stefano Pioli dopo la sconfitta nel derby: "Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner. Il Milan ha corso soltanto dietro agli avversari ed è sempre arrivato in ritardo. Mai un accenno di pressing, mai un anticipo, marcature sempre blande".