Sacchi: "L'avvento di Conceiçao non ha portato quei benefici che tutti i tifosi si attendevano"

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha sfruttato le colonne de La Gazzetta dello Sport per intervenire sul delicato momento che la formazione di Sergio Conceiçao sta attraversando in campionato:

"[...] Senza alcun dubbio posso affermare che l'avvento di Sergio Conceiçao non ha portato quei benefici che tutti i tifosi si attendevano. Il Milan è al nono posto [...]. Non si tratta certo di una posizione consona a un club che ha scritto la storia del calcio. E su questo bisogna riflettere con serietà e con umiltà. Lo devono fare, in particolare, i dirigenti. [...] Mi sento di poter concludere che il risultato è, al momento, negativo e, francamente, non vedo come si possa uscire da una simile situazione. Mi pare che il Milan si sia infilato in un tunnel e che non riesca a vedere nemmeno uno spiraglio di luce. Gli obiettivi sono diventati un posto per l'Europa League e la Coppa Italia: troppo poco, anche pensando agli investimenti economici compiuti.