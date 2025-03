Sacchi punta il dito: "Per arrivare a grandi successi servono persone affidabili"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così della sconfitta del Milan sul campo del Napoli: "Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. La squadra di Conte mi è sembrata un po’ imballata, e la cosa ci può stare: sono giovani, lottano come matti su ogni pallone, danno l’anima per inseguire il loro sogno. Conte sta cercando di condurli verso il traguardo chiedendo loro lo sforzo massimo: sa bene, Antonio, che l’Inter è fortissima e non sarà semplice tenere il passo dei nerazzurri. Però lui è un martello, non molla un centimetro all’avversario: vedrete che, nelle prossime partite, il Napoli sarà più brillante. Nella sfida contro il Milan mi aspettavo che, soprattutto nella ripresa, riuscisse a gestire meglio il campo. In vantaggio di due gol, invece, ha concesso troppo e questo errore va corretto in fretta. Tuttavia apprezzo l’impegno di tutti i giocatori di Conte: si sono calati perfettamente nella realtà, seguono alla lettera le indicazioni del loro allenatore e per questa ragione sono da applaudire.

Il Milan? Mah... Quando vedi due errori in difesa come quelli che hanno portato ai gol del Napoli ti viene da metterti le mani nei capelli. Com’è possibile posizionarsi in quel modo? Anche nella ripresa, quando ho visto un minimo di reazione, la squadra mi è parsa disordinata, confusionaria. È inutile, se le cose non funzionano all’inizio, è molto difficile rimetterle a posto strada facendo. A chi mi ferma per strada chiedendomi che cosa farei, rispondo sempre così: 'Per arrivare a grandi successi servono persone affidabili'. E con questo mi sembra di aver spiegato il problema del Milan di oggi".