Sacchi su Van Basten: "Non lo avrei mai combiato con nessuno"

Van Basten , ex attaccante rossonero, è stato così descritto da Arrigo Sacchi al Festival dello Sport: "Ha permesso di dare forma alle mie idee. Da allenatore si rese conto di quanti problemi mi creò, ma io risposi che ne aveva risolti molti altri. Non lo avrei mai cambiato con nessuno, dava ogni energia in campo come iniziarono poi a fare tutti. Non si può diventare la più grande squadra di tutti i tempi se non hai a disposizione un gruppo speciale. Quando nella vita non rimpiangi nulla è perché hai davvero avuto successo"