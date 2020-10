Sacchi sul Milan: "Pioli sta facendo un ottimo lavoro ma in Europa serve un calcio più collettivo"

Intervenuto sull'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato del Milan. Queste le sue riflessioni: "Il Milan si è qualificato ai gironi di Europa League, ma che fatica. Milan apparso bloccato e con poche azioni manovrate. Il Milan è cresciuto in difesa, soprattutto per l'aggressività. Ma il pressing è relativo. Pioli sta facendo un ottimo lavoro, ha dato un grande spirito di squadra. Oggi tutti i giocatori danno tutto ciò che hanno. Ma in Europa serve un calcio più collettivo e di dominio. Pioli deve riuscire a creare una squadra organica, un gruppo in cui tutti partecipino alla fase offensiva e difensiva. Possesso, pressing e passaggi rasoterra devono diventare la norma."