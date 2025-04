Sacchi: "Tanti e troppi sono stati gli errori dei rossoneri e li hanno commessi tutti: giocatori, allenatori e dirigenti"

Arrigo Sacchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così l'1-1 di ieri sera tra Milan e Inter nel derby di Coppa Italia: "Il pareggio, dato ciò che si è visto in questo primo round del derby di San Siro, è un risultato corretto. Adesso dobbiamo prepararci alle scintille nella sfida di ritorno fra tre settimane e, a quel punto, bisognerà vedere in quali condizioni fisiche Inter e Milan si presenteranno. Siamo in primavera e non dimentichiamo mai che la differenza, in questo casi, la fanno spesso e volentieri i muscoli e la brillantezza nelle gambe.

Il primo tempo è stato dominato dall’equilibrio. L’Inter ci ha provato in un paio di occasioni e il Milan ha ribattuto colpo su colpo. Ho notato grande ordine tattico, con i nerazzurri schierati secondo il classico 3-5-2 e i rossoneri che si sono sistemati con un 4-4-2 in fase difensiva, e ho apprezzato l’attenzione delle due squadre nella chiusura degli spazi, nei raddoppi di marcatura, nel pressing, anche se non forsennato come amo io. Forse il ritmo avrebbe potuto essere un po’ più alto, ma evidentemente nella testa dei giocatori c’era il pensiero che si trattava della sfida di andata di una semifinale, e bisognava badare prima di tutto a non concedere nulla agli avversari in vista del ritorno. C’è in ballo la finale di Coppa Italia, mica un trofeo qualsiasi.

E, se per l’Inter questo è uno dei tre obiettivi ancora possibili, per il Milan è, invece, una specie di ciambella di salvataggio. Vincere la coppa non dico che trasformerebbe una stagione negativa in positiva, perché tanti e troppi sono stati gli errori dei rossoneri (e li hanno commessi tutti: giocatori, allenatori e dirigenti), però darebbe un senso a un’intera annata. E comunque non dimentichiamo mai che conquistare un successo permette di iscrivere il proprio nome nella storia".